Alejandro Cavero considera "irresponsable" la moción de vacancia presidencial: "Solo sumaría a la inestabilidad"

El parlamentario Alejandro Cavero expresó su total rechazo a la moción de vacancia presidencial promovida por la congresista Susel Paredes, a la que calificó como una medida "irresponsable" que solo aumentaría la inestabilidad política en el país.

En declaraciones a la prensa, Cavero consideró que esta iniciativa es inoportuna, dado el contexto delicado que atraviesa el país y la importancia de mostrar estabilidad en el marco de la cumbre APEC.

"Yo creo que en este momento no es conveniente para el país, me parece irresponsable, me parece sumar a la ola de inestabilidad que se está buscando sembrar, creo que además las mociones de vacancia son debatidas discutidas y finalmente votadas. Se verá si las mociones finalmente obtienen los votos para pasar los estadios correspondientes en el proceso parlamentario", aseveró para los medios de comunicación.