Alejandro Cavero exige que Petroperú sea liquidada o privatizada: "Nos cuesta mucho a los peruanos"

24/10/2024 / Exitosa Noticias / Política

En medio del paro general convocado para este miércoles 23 de octubre, Gustavo Adrianzén y el resto de su gabinete realizó una conferencia de prensa para dar un balance sobre dicha paralización y responder a las preguntas de los medios. Una de las interrogantes que se le hizo al premier fue acerca de la elección del directorio de Petroperú que se había anunciado días atrás.

El presidente del Consejo de Ministros no puso excusas y confesó que aún no se ha podido definir la conformación de esta plana gerencial ya que a última hora se le cayeron dos nombres. Por ello, Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, criticó duramente al gobierno de Dina Boluarte por dilatar la liquidación de una empresas que, según su parecer, ya no tiene salvación.

Es insostenible

Al igual que otros parlamentarios, el integrante de la Mesa Directiva del Congreso de la República aseguró que Petroperú debe ser liquidada o privatizada de forma inmediata y criticó duramente al actual gobierno de Dina Boluarte por no poder conseguir un directorio a pesar del tiempo transcurrido.

Según sus impresiones, Alejandro Cavero aseguró que el Ejecutivo ya perdió la oportunidad de poder reestructurar la compañía bajo el mando del anterior director, Oliver Stark por lo que seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo, seguirá costando mucho a los peruanos.

"Creo que muestran su precariedad, su debilidad, la ausencia de cuadros que tienen para convocar en esta compañía que está absolutamente quebrada que es deficitaria y que nos cuesta a todos los peruanos y que yo hace mucho tiempo hubiera o privatizado o liquidado. La oportunidad de reestructurarse con el directorio de Oliver Stark ya la perdió el gobierno y en este momento las alternativas son o privatizarla o liquidarla porque seguir haciendo las cosas como estaban haciéndose no es una alternativa, nos cuesta demasiado a los peruanos y es absolutamente insostenible", añadió.

Alejandro Cavero presentó semanas atrás un proyecto de ley que busca privatizar Petro Perú.

¿Qué dijo Adrianzén?

Según la propia versión de Gustavo Adrianzén, el gobierno tenía todo listo para la elección del directorio de Petroperú, pero a última hora dos funcionarios decidieron dar marchas atrás por lo que la empresa seguirá sin una cabeza que pueda levantarla.

"Lamentablemente esta semana, más concretamente el día lunes, pensamos que habíamos tenido la lista integra, pero lamentablemente se nos cayeron dos nombres, tengo que decirlo como ocurrió y estamos todavía en la búsqueda. Lamento decirlo, lo dije la semana anterior, ya no tengo palabras para excusarme por esta insuficiencia, pero es la realidad, no voy a mentir, teníamos la lista cerrada y dos personas que habían sido convocadas a última hora decidieron bajarse y eso es lo que ocurrió", precisó.

De esta manera, Alejandro Cavero exigió que Petroperú sea liquidada o privatizada para que deje de seguir siendo un gasto para todos los peruanos.