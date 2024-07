Alejandro Muñante respalda postulación de Rafael López Aliaga: "Es el candidato natural"

El vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, respaldó la futura postulación de Rafael López Aliaga a las Elecciones Presidenciales 2026, asegurando que se trata del "candidato natural" del partido.

En entrevista para Canal N, el también congresista restó importancia al abandono a la gestión municipal que significaría la postulación del alcalde de Lima. En ese sentido, indicó que el burgomaestre ya estaría "conduciendo la administración" de la ciudad.

Al iniciar su gestión en la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga aseguró que no dejaría su cargo dentro de la MML. Sin embargo, su anunciada candidatura ha dejado abierta dicha posibilidad. En ese sentido, Muñante argumentó que las circunstancias "han cambiado".

Asimismo, señaló que la persona que quedaría a cargo de la Municipalidad de Lima sería el teniente alcalde Renzo Reggiardo. Muñante manifestó su confianza en el también funcionario público, asegurando que él se encargará de culminar con las obras públicas que no se han terminado.

Sin embargo, precisó que la candidatura de López Aliaga se dará únicamente si es que no se identifica un consenso por parte del centro - derecha. El congresista resaltó que, al menos hasta ahora, no se ha podido notar tal acuerdo.

Como se recuerda, a fines de junio, Rafael López Aliaga precisó que pensaría en postularse con Renovación Popular solo si observa que no hay voluntad política para asumir dicho rol.

"Si viera que no hay voluntad política de nadie para asumir este rol, ya lo pensaría, pero es muy prematuro. Estoy buscando gente que asuma un rol frente a la patria y que no se corra", expresó.

Además, el alcalde de Lima indicó que ha comenzado a ha comenzado a convocar a posibles candidatos para las próximas elecciones, y no descartó la posibilidad de una alianza con el empresario Carlos Añaños, del partido Perú Moderno.

Si, estamos conversando (con Carlos Añaños) Me encantaría que él participe activamente de la política peruano y que el defina que desea hacer. Si desea ser presidente, vicepresidente o senador. Todavía no me ha expresado esa posición. Reiteré la invitación de Renovación Popular de tener una sola lista. No hemos hablado de candidaturas, pero si estamos conversando con él", agregó.