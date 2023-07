Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, descarta entregarse a la justicia: "No he cometido ningún delito"

Desde la clandestinidad, Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la casa ubicada en el pasaje Sarratea, en Breña, y que fue utilizada por Pedro Castillo como lugar de reuniones con funcionarios y diversos personajes en su calidad de presidente, afirmó que no se entregará a la justicia.

En una entrevista con Milagros Leiva, el investigado por el Ministerio Público (MP) calificó de "arbitrario" el dictamen del Poder Judicial (PJ). Asimismo, dijo que su defensa legal podría explicar mejor dicho punto.

"Fue una prisión preventiva arbitraria y eso lo puede explicar mi abogado (Tomás Gálvez), no en base a generalidades. (¿Usted no se va a entregar?) No porque yo no he cometido ningún delito", declaró.