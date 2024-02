"Alejandro Toledo vive un secuestro judicial desde hoy": Abogados del expresidente exigen su excarcelación

22/02/2024 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, los abogados del expresidente Alejandro Toledo, Paolo Aldea y Brandon Mori, exigieron la excarcelación de su cliente. Según denunciaron, desde hoy, lo que vive su patrocinado es "un secuestro judicial" debido a que "no hay plazo de prisión preventiva vigente".

Piden su excarcelación

El letrado Aldea aseguró que la solicitud de liberar al exmandatario tiene fundamentos legales y "no es un capricho", ya que existirían precedentes a su caso como el de Martín Belaúnde, Peter Ferrari y Alberto Fujimori, quienes han tenido el trato que ellos como su abogado solicitan para su patrocinado.

También lamentó que el Poder Judicial rechazara el pedido de excarcelación, por lo cual tomarán las medidas respectivas para su alegato, como recurrir a la embajada de EE. UU. para que ayuden a cumplir el debido proceso sobre Alejandro Toledo.

"Mañana recurriremos a la embajada de los EE. UU., una carta a la embajadora porque el Sr. Toledo ha sido extraditado por el gobierno americano y el país que autoriza la extradición tiene un deber subsidiario de vigilancia y supervisión que se cumpla el debido proceso sobre la persona que ha sido extraditada", expresó.

¿No se respetó el proceso legal?

El abogado recalcó que se viene incumpliendo el compromiso que el Gobierno peruano hizo al momento de pedir la extradición de Alejandro Toledo, la de "garantizar que existirá un debido proceso y garantías procesales que se van a respetar", lo que podría tener un efecto negativo para una segunda investigación como el caso Ecoteva.

"Hay un efecto que no está calculando el juez Zúñiga porque hay un segundo pedido de extradición a Estados Unidos por el caso Ecoteva, porque esta primera es por el caso Odebrecht, entonces lo pone en riesgo, porque el gobierno americano va a tener la siguiente idea que en Perú no se respetan las garantías, se da un trato diferenciado al Sr. Toledo y se ha dado diferente tratamiento al resto de extraditados y se soslaya y se rompe el ordenamiento jurídico interno que tenemos", manifestó Aldea resaltando que no buscan un trato privilegiado.

Por otro lado, manifestó que el fiscal del caso, Domingo Pérez, "dejó que se le venza el plazo" de pedir la prolongación del caso por "andar concentrado en las declaraciones dadas por el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva" y no dedicarse al 100% en la investigación realizada a Toledo.

"Todos los peruanos merecen el mismo trato y no pueden sacar una norma o un criterio particular y específico para el Sr. Toledo porque se dieron cuenta de que computaron mal los plazos y corresponde su inmediata excarcelación. El Sr. Toledo no debe estar un día más en la cárcel, lo que hoy vive es un secuestro judicial porque "no hay plazo de prisión preventiva vigente", dijo.

PJ rechazó pedido

Como se recuerda, el PJ rechazó el pedido de excarcelación del expresidente de la República, Alejandro Toledo, quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

Asimismo, la institución judicial precisó que el plazo de la prisión preventiva dictada contra el esposo de Eliane Karp, por presuntamente haber recibido una coima millonaria de la multinacional brasileña Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica, se inicia desde la fecha en que fue extraditado al Perú, es decir, el 23 de abril del 2023 y vence el 22 de octubre del 2024.

De esta manera, los abogados del expresidente Alejandro Toledo rechazaron la decisión del PJ de declarar improcedente su solicitud de liberar a su patrocinado, por lo cual, acusaron a la institución de no darle un trato igualitario y que estaría viviendo un secuestro judicial.