Ángel Manero aclara pedido de suspender producción del mango: "No planten más es el término"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, se refirió a su pedido de que los productores de mango dejen por 3 años la siembra del fruto tropical. Según el alto funcionario, él hizo referencia a que se deje la siembra de nuevas plantas, más no que se afecten las que ya existen.

En una reciente entrevista, el ministro señaló que existen 33 mil hectáreas de plantas de mango, sin embargo, enfatizó en que cada año, esta cifra aumenta mil hectáreas más. Sobre eso mismo es que señala haberse referido a que, en lugar de plantar otro mil más, que se busquen algunas alternativas que puedan suplantar al mango, en cuestión de resistencia a la sequía.

"No siembren más mango, o no planten más mango, que es el término técnico. (...) De mango tenemos 33 mil hectáreas instaladas y cada año se instalan 1,000 nuevas has, lo que les digo es que esa mil se dejen en stand by. Quedémonos con esas 33 mil has", detalló el ministro de Dina Boluarte.