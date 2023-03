Antonio Maldonado: "Me parece que la fiscal de la Nación hace afirmaciones muy temerarias sobre la JNJ"

02/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, se pronunció acerca de las declaraciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre la investigación que inició la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en su contra por presuntos actos irregulares. Asimismo, calificó su pronunciamiento de "grave y temerario".

"Me parece que la fiscal de la Nación hace declaraciones muy graves y temerarias respecto de la investigación que le abrió la Junta Nacional de Justicia. Las insinuaciones que hace son muy delicadas, creo que no son propias de quien ejerce la elevada responsabilidad de dirigir al Ministerio Público, me parece que le falta prudencia", declaró Maldonado en Exitosa.

Asimismo, consideró que la fiscal de Nación al pronunciarse en contra de las indagaciones que realiza la JNJ, "se coloca en una posición por encima del marco jurídico". En esa línea, indicó que a los funcionarios se le exige "rendición de cuentas y transparencia" y que, por ese motivo, la titular del Ministerio Público debería respaldar las indagaciones que se llevan a cabo en su contra, para que se exponga la verdad de los hechos.

"Respecto de la decisión de la Junta Nacional de Justicia me parece que es una decisión que se ha visto obligado a realizar (...) La investigación que se abre es por un hecho que data desde hace mucho tiempo", manifestó.

Además, se refirió acerca de la conformación del equipo especial de Cuellos Blancos y recordó que la hermana de la fiscal de la Nación, Emma Benavides, es investigada por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.

"Respecto a los movimientos preocupantes en el caso Cuellos Blancos del Puerto, en el cual está investigada una de sus hermanas, creo que es delicado sacar conclusiones temerarias respecto de por qué la Junta Nacional de Justicia le abre una investigación", señaló.

Fiscal de la Nación se pronuncia sobre investigación en su contra

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, consideró la investigación que realiza la JNJ en su contra como "ilegal y arbitraria", además que es un "acto de amedrentamiento y obstrucción a su función fiscal"

"Un acto ilegal, arbitrario, la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto abrir una investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares, como los cambios en la conformación del equipo especial de Cuellos Blancos obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi persona", señaló la fiscal de la Nación.