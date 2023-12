¡Atención! Gobierno designó a Javier Pacheco como nuevo procurador general del Estado

La presidenta de la República, Dina Boluarte, junto al ministro de Justicia, Eduardo Arana, emitieron una resolución donde se encarga a Javier Pacheco Palacios asumir las funciones de procurador general del Estado, tras la reciente suspensión de Daniel Soria en el cargo.

De acuerdo a la resolución suprema N° 286-2023-JUS, la mandataria brinda su confianza a Pacheco, quien se venía desempeñando como procurador público adjunto especializado en delitos de corrupción.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos abrió una investigación en contra de Javier Pacheco Palacios por supuestamente contratar de manera irregular a Katia Portugal Zevallos, egresada de administración, para brindar servicios en Derecho en la entidad que dirigía, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, según un informe emitido por un programa dominical.

Gobierno encarga a Javier Pacheco el cargo de procurador general del Estado.

El 24 de noviembre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) emitió una resolución para suspender en sus funciones al procurador general del Estado, Daniel Soria, mientras continúe el proceso disciplinario que se inició en su contra, por "no acumular la experiencia necesaria para el cargo".

Cuando conoció la decisión del Gobierno de retirarlo del cargo, el suspendido Daniel Soria señaló que era una decisión arbitraria y buscaría todas las formas posibles para defenderse y demostrar que dentro de la Procuraduría se tomaron fundamentos jurídicamente equivocados.

"Yo soy un abogado, profesor de derecho y me queda claro que hay un acto administrativo de suspensión que el derecho me exige cumplir. Pero eso no implica que no me defienda. Yo me defenderé con las armas de derecho, sé cómo hacerlo y creo que esta es una decisión equivocada", expresó.