Posible remoción de la JNJ: No existe una norma que sancione por "causa grave", afirma abogado de Inés Tello

En entrevista con Exitosa, el abogado de la magistrada Inés Tello, Omar Cairo, afirmó que no existe una norma que sancione por "causa grave" a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el marco de la moción que busca remover a los integrantes del colegiado.

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, el abogado se refirió a la moción presentada por Jorge Montoya y Alejandro Muñante, integrantes de Renovación Popular.

"No tiene fundamento ni tiene valor realizar una investigación invocando al artículo 157 de la Constitución porque no hay procedimiento regulado, no hay ninguna norma que defina que lo que es causa grave, por lo tanto no es posible válidamente hacer alguna investigación y sanción", agregó a nuestro medio.