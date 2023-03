Betssy Chávez dice no tener miedo a prisión: "Si quieren hacerme presidenciable, ya saben a dónde mandarme"

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Betssy Chávez, aseguró no tener miedo de que la envíen a prisión en el marco de la investigación fiscal que se lleva a cabo en su contra, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras su presunta participación en el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Hacerse "presidenciable"

Agregado a ello, la expremier manifestó que no tiene intenciones de postular a la presidencia de la República en unas próximas elecciones generales. Sin embargo, señaló que si la mandan a la cárcel - por las referidas investigaciones - la estarían volviendo "presidenciable".

Sus argumentos al respecto fueron que hubo muchos exlíderes mundiales que estuvieron encarcelados y lograron ejercer el cargo como jefe de Estado en sus respectivos países.

"Jesús fue sentenciado y crucificado por motivos estrictamente políticos ¿Qué delitos se le atribuyó a Jesús? rebelión y conspiración", manifestó en entrevista a Punto Final.

"Yo a la prisión no le tengo miedo. Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión, el presidente más exitoso y trascendente de Sudáfrica. (José) Mujica estuvo en prisión, líder mundial de izquierdas uruguayo. (Gustavo) Petro estuvo en prisión. Bueno, si quieren hacerme presidenciable, ya saben a dónde mandarme", añadió.

Apoyará posible candidatura de Aníbal Torres

Chávez Chino también dijo que apoyará una eventual candidatura presidencial del extitular de la PCM, Aníbal Torres, porque tiene que "cumplir" con el pedido que el exmandatario Pedro Castillo le hizo al respecto.

"Yo voy a apoyar al doctor Aníbal Torres, sin duda, en una próxima gesta electoral. No sé si en su plancha, pero sí apoyarlo, apoyarlo genuinamente porque el (ex)presidente Pedro Castillo me lo ha pedido y he de cumplir con lo que el (ex)presidente me ha pedido", indicó.

Como se recordará Torres Vásquez manifestó anteriormente que la población "pide" su postulación a la presidencia de la República en los siguientes comicios y, tras ello, no descartó que se vaya a presentar como candidato.

"Estamos ante un hecho en que la población es la que lo pide (que participe en las elecciones), y lo pide constantemente. Lo pide el sur del Perú, lo pide el centro, lo pide un sector del oriente del Perú, lo piden algunos sectores del norte [...] Estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población", declaró en el canal de YouTube de la exministra Anahí Durand.

En ese sentido, Betssy Chávez se pronunció en torno a las posibles postulaciones que se generarían en unas próximas elecciones y manifestó que si buscan que ella se vuelva "presidenciable" tendrían que enviarla a prisión, situación a la que afirmó no le tendría miedo.