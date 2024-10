Boluarte arremete contra Cerrón por referirse al fin de su mandato: "Se atreven a ponernos fecha de caducidad"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a los recientes pronunciamientos del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, donde afirmó que su mandato acabaría en 2025 y no en 2026 como ella tiene previsto.

Durante el desarrollo de un acto protocolar en Surco, la mandataria peruana minimizó la posibilidad de que su Gobierno culmine en 2025, asegurando que continuarán "firmes, fuertes y decididos" para cambiar la historia del país.

"Los Chankas no se rinden, nuestro gobierno tampoco, continuamos aquí, fuertes, firmes y unidos, así no les guste a algunos que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Yo creo que es al revés, la fecha de caducidad, políticamente hablando, son de ellos que ya no tienen presencia política. Aquí esta el Gobierno firme, fuerte y decidido para cambiar la historia de nuestra patria", declaró ante los medios.