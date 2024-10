CAL cuestiona pedido de ingreso de militares de EE.UU durante APEC: "Ratifica una grave incapacidad"

El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, criticó que el bhaya solicitado la presencia de militares extranjeros en el país, con el fin de salvaguardar la seguridad de los invitados a la APEC 2024. Según el letrado, este es un reflejo de una gestión que no tiene rumbo.

En diálogo con Nicolás Lúcar, para Hablemos Claro, el abogado titular del CAL indicó que el pedido de la presencia de una fuerza de seguridad externa es inadmisible y que refleja la incapacidad que, desde hace buen tiempo, esta gestión ha demostrado en materia de lucha contra la delincuencia.

"No puede ser que un país soberano acuda a la necesidad de que vengan fuerzas de otro país a dar la seguridad interna . Y no interesa si es de Estados Unidos, Rusia, China o quien fuere, porque no es admisible", declaró.

Para Canelo, está claro que no hay decisiones acertadas para enfrentar la inseguridad. Él mismo indicó que la situación se debe a que el Ejecutivo está lleno de incompetentes, pero que, sobre todo, no hay personas idóneas que quieran participar de la lucha contra las organizaciones criminales.

"Tenemos un Gobierno sin rumbo, sobre todo, en materia de seguridad ciudadana. No hay un plan, no hay una decisión acertada en esta materia, simplemente no han programado qué hacer. El Gobierno se ha llenado de gente incompetente en esta materia y lo que es peor, la gente competente no quiere participar en las instituciones. (...) Y esta presencia militar, de la potencia que fuere, ratifica justamente esa grave incapacidad", recalcó.