Cambios en la PNP: Salida de Jorge Angulo "es totalmente ilegal", asegura exministro del Interior

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Dimitri Senmache, indicó que "es totalmente ilegal" que se haya dado por concluida la designación Jorge Angulo Tejada como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) reprobó que el Gobierno culpe a una sola persona por los resultados de los estados de emergencia y el combatir a la inseguridad ciudadana.

Asimismo, Senmache Artola apuntó que se está destruyendo a la Policía Nacional del Perú y aseguró que buscan encubrir su "incapacidad" para luchar contra la criminalidad en el país.

En esa misma línea, el exministro del Interior puntualizó que la agresión que recibió la mandataria es una falta y manifestó que no puede ser considerada como un delito, debido a que no hubo intento de homicidio.

"Es una falta, no puede ser un delito. No ha habido intento de homicidio (...) Ahora quieren encubrir eso con otros tipos penales que no van al caso. La primera actuación de una persona cuando no respeta la imagen de una región y que va a Ayacucho a tirar caramelos cuando sabe que han habido muertos que todavía no encuentran justicia", sostuvo.