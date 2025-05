Canciller Elmer Schialer asegura que alertas de EE.UU. no afectan al turismo: Son de carácter informativo

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, aseguró que las alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos hacia sus ciudadanos sobre ciertas zonas del Perú no deben interpretarse como una recomendación en contra del turismo en el país.

En declaraciones a la prensa, el canciller explicó que dichas advertencias tienen un carácter preventivo y responden al compromiso legal del Departamento de Estado estadounidense de proteger a sus nacionales en el extranjero.

"Los ciudadanos norteamericanos siempre miran las alertas que su país, a través del Departamento de Estado, emite para su seguridad. No podemos tapar el sol con un dedo; hay zonas en el Perú donde transitar en solitario puede ser peligroso, incluso para los turistas. Ese aviso le permite al Estado Norteamericano informar a sus ciudadanos que están en el país", declaró.

Asimismo, Elmer Schialer reveló que sostuvo una conversación con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, Lisa Kenna Perkins, en la cual se reafirmó que las alertas no buscan desalentar el turismo, sino garantizar que los viajeros estén debidamente informados antes de su llegada al país.

"Pero eso no significa de ninguna manera de que el Perú esté siendo señalado como un país donde no se debe viajar para efectos de turismo. Todo lo contrario, yo he conversado con la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en el Perú y lo que acabo de referir es el sentido de los 'travel advisories' de la embajada norteamericana", agregó.