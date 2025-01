Carlos Bruce descarta candidatura a la Presidencia: "Estoy pensando a la alcaldía de Lima"

07/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, descartó una posible candidatura a la Presidencia. Sin embargo, admitió que evalúa postular a la alcaldía de Lima.

Carlos Bruce podría buscar la reelección en Surco

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Carlos Bruce indicó que, si se aprueba la reelección de alcaldes, podría buscar quedarse en Surco.

"(¿Vas a ser candidato a alcalde?) Sí, pero no se todavía de que distrito, pero candidato seré. Hay una posibilidad de una reelección, eso puede hacer que me quede en Surco, o hay la posibilidad de ir a la alcaldía de Lima (¿Y a la Presidencia de la República serías candidato? No. He descubierto el trabajo municipal y estoy muy contento haciéndolo", declaró.

Con respecto a Rafael López Aliaga, el burgomaestre evidenció su sorpresa con la rapidez con la que sea liberado el paso de la Vía Expresa Sur y espera que la obra cuente con los bypass suficientes para que el flujo de carros sea constante.

"Me he quedado sorprendido con la rapidez que ha liberado el paso de la Vía Expresa. Le falta un par de depósitos y romper la terminal terrestre. En lo que es Surco, ya está liberado (...) Vamos a ver ahora como viene la obra, ojalá que tenga los bypass suficientes para que el flujo de carros no se detenga en el primer semáforo", expresó.

Carlos Bruce asegura que Dina Boluarte es un "accidente"

Por otro lado, Carlos Bruce calificó a la presidenta Dina Boluarte como un "accidente", afirmando que la mandataria no tenía previsto asumir dicho cargo.

"Ya ni siquiera me dedico a analizar el problema de la señora Boluarte. La señora Boluarte es un accidente. Tuvo que asumir sin que ella lo tuviera previsto, o no sé si lo tenía previsto. ¿A este gobierno qué más le vas a pedir? No tienen no tienen presencia en el Congreso y Dios sabe si en abril, cuando convoquen elecciones, la sigan apoyando o la dejen caer", mencionó.

Asimismo, el alcalde de Surco criticó la cantidad de partidos políticos que estarán presentes en el próximo proceso electoral y apuntó que, en el Perú, es necesario que el jefe de Estado cuente con una importante representación en el Congreso.

"A mi me preocupa hacia adelante, ¿Qué va a pasar con este proceso electoral? Dada sus características, está cantado que va a ser otro fracaso. Son más 40 partidos, están locos (...) En el Perú está demostrado que si tú eres presidente, y no tienes mayoría en el Congreso, no vas a durar ni dos años", añadió.

De esta manera, Carlos Bruce señaló que no postulará a la Presidencia de la República en las próximas elecciones, no obstante, no descartó buscar la alcaldía de Lima.