Caso Afiliaciones Indebidos: RENIEC publica informes técnicos con verificación de firmas

Frente a la serie de denuncias públicas formuladas por miles de ciudadanos, quienes acusan haber sido inscritos de manera irregular en diversos partidos políticos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) volvió a pronunciarse al respecto, con el objetivo de transparentar el venidero proceso electoral.

Como se recuerda, en las últimas horas se hizo de conocimiento un nuevo caso de presuntas firmas falsas, esta vez en favor del partido político Primero La Gente, el cual habría inscrito 4 000 firmas ilícitas para lograr su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El RENIEC publicó esta noche los 130 informes técnicos remitidos JNE entre el 2021 y el 2025 , los cuales contienen más de 300 000 registros de firmas observadas de diversos partidos políticos.

Esta información es de acceso público, encontrándose disponible en su página web institucional. Cabe señalar que, los informes técnicos han sido puestos de conocimiento al JNE y a la Fiscalía de la Nación, a fin de que tomen las acciones que estimen pertinentes.

"Los informes se basan en el cotejo que realiza el RENIEC: una comparación entre la firma registrada en la ficha de afiliación y la firma obrante en nuestra base de datos. Cuando se encuentra una coincidencia razonable, la firma se considera válida; caso contrario, se declara no válida. Cabe señalar que este proceso no incluye un peritaje, ya que no forma parte de las competencias institucionales", señala la institución en su misiva.