Martín Vizcarra: Pleno del Congreso rechaza inhabilitar al expresidente por disolver el Parlamento en 2019

30/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 30 de abril, el Pleno del Congreso rechazó el informe que recomienda inhabilitar políticamente al expresidente Martín Vizcarra por 10 años. La representación nacional no alcanzó los votos requeridos para sancionar al exmandatario, quien fue señalado por presuntamente disolver el Parlamento en 2019 de manera ilegítima.

No aprueban inhabilitar a Martín Vizcarra

Con 57 votos a favor, 11 en contra y 8 abstenciones, el Legislativo rechazó el informe previamente aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el cual recomendaba suspender por una década a Vizcarra Cornejo para que no ocupe cargos públicos. Se requerían 66 votos para que la inhabilitación sea concretada, por lo que ahora el informe pasará al archivo.

"El proyecto de resolución legislativa que proponía la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública de Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, pasará al archivo al no haber alcanzado los votos necesarios para su aprobación", informó el Congreso a través de sus canales oficiales.

#PlenoDelCongreso | El proyecto de resolución legislativa que proponía la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública de Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, pasará al archivo al no haber alcanzado los votos necesarios para su... pic.twitter.com/0fSUyjryju — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 1, 2025

Previamente, Martín Vizcarra acudió al Pleno para presentar sus descargos junto a su abogado. Durante su intervención, rechazó la acusación en su contra, indicando: "No me voy a doblegar". Posteriormente, escuchó la decisión del Legislativo mientras se encontraba en una entrevista con Canal N. "Estoy seguro que, si no se hubieran ido de vacaciones muchos de los congresistas, sí hubieran alcanzado los votos. Porque la mayoría tiene toda la voluntad de eliminarme políticamente", expresó el exmandatario.

En #CuentasClaras, el expresidente Martín Vizcarra habla en exclusiva para Canal N tras conocer que el Congreso rechazó su inhabilitación de 10 años: "No es una victoria"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/HZIbQsxxSN — Canal N (@canalN_) May 1, 2025

¿De qué acusó el Congreso a Martín Vizcarra?

En marzo pasado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó las propuestas de inhabilitación de la función pública contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y al exjefe del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, por 10 y 5 años, respectivamente. La acusación los señala por presuntamente haber cerrado el Parlamento de forma ilegítima en septiembre de 2019.

La parlamentaria María Acuña Peralta, en su condición de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), sustentó que los involucrados infringieron el artículo 134 de la Carta Magna, referido a la disolución del Congreso si se niega dos veces la cuestión de confianza. El informe fue aprobado por la SAC el pasado 29 de enero del presente año.

De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución, la #ComisiónPermanente aprobó el informe que recomienda inhabilitar por diez años para el ejercicio de la función pública al exjefe de Estado Martín Vizcarra Cornejo, por la presunta infracción al artículo... pic.twitter.com/E9246LmDNG — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 12, 2025

Tras varias semanas desde aquella aprobación, el Pleno del Congreso rechazó el informe que recomienda inhabilitar políticamente al expresidente Martín Vizcarra por 10 años. El exmandatario fue señalado por disolver "inconstitucionalmente" el Parlamento en 2019, luego de aplicar una 'denegación fáctica' tras negarse una cuestión de confianza.