Cecilia García: Dina Boluarte prioriza mejorar su imagen internacional mientras la gente sigue muriendo

La periodista de Exitosa, Cecilia García, criticó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, priorice "mejorar su imagen internacional" mientras en nuestro país "la gente sigue muriendo porque no encuentra un medicamento" cuando lo requieren.

Durante la emisión del programa 'En Defensa de la Verdad', la mujer de prensa se mostró en desacuerdo con que se normalicen hechos como el mencionado.

"Yo no quiero normalizar el hecho de que la que se llama presidenta de este país esté priorizando mejorar su imagen internacional destinando [...] un presupuesto de 3 millones de soles para mejorar su imagen internacional; que, mientras tanto, en las calles y en los hospitales, la gente siga muriendo porque no encuentra un medicamento", indicó.

De acuerdo a la periodista, el "desastre natural más grande" para Boluarte Zegarra es su imagen internacional luego de que se registraron muertes en las protestas desarrolladas contra su Gobierno.

Asimismo, manifestó que la mandataria no solo tiene una mala imagen en el extranjero, sino que en el Perú también la ven y sienten de forma negativa.

"Así no solamente ven internacionalmente, la ven acá mismo, en el Perú la ven y la sienten así; entonces, la señora ha contratado, hasta donde yo sé, [...] dos empresas de publicidad, una en Europa y una en Estados Unidos ", expresó.

Tras ello, García indicó que la jefa de Estado debió invertir el referido presupuesto en brindarle ayuda a los ciudadanos que resultaron damnificados tras las intensas lluvias reportadas en el país.

De igual manera, la periodista también manifestó su rechazo a que los políticos peruanos se enfoquen en discutir en otros temas y no en cosas relevantes para mejorar la calidad de vida de la población.

"Yo no quiero normalizar el hecho de que los políticos en el Perú se pongan a discutir otras cosas y no se pongan a discutir, por ejemplo, la situación de los peruanos, yo no quiero normalizar eso", expresó.