Cecilia García: "En este país se mató gente y hubo una orden superior"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, arremetió este domingo en contra de la presunta persona responsable de una "orden superior" que admitió que en "este país se mate gente".

En una nueva edición de 'En Defensa de la Verdad', la mujer de prensa se refirió a la violación de los derechos humanos ocurrido dentro de las manifestaciones en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte en diciembre y enero último.

"En este país se mató gente. En este país hubo una orden superior que dijo 'saquen todos los armamentos de asalto'. ¿De dónde vino esa orden superior? En este país las fuerzas armadas no se mandan solas", declaró en nuestro medio.

"La señora Dina Boluarte hace la pantomima: 'voy a ir a declarar a la Fiscalía porque el que nada debe nada teme, voy a responder a todos, no me voy a acoger a mi inmunidad presidencial y tampoco voy a a guardar silencio, voy a ir a la Fiscalía'. Mentirosa, tu citación era para el 31 de marzo, 'Pinocha'", agregó.

Asimismo, García se manifestó acerca de las declaraciones de la jefa de Estado ante la Fiscalía de la Nación el pasado martes 6 de junio.

En esa línea, cuestionó la actuación del Ministerio Público en cuanto a la implementación de caballetes que no permitieran el libre tránsito de las personas por las puertas de la Fiscalía.

"A la prensa le hicieron pasar y estaban esperando a ver a qué hora viene Dina Boluarte para preguntarle y la hicieron entrar por la puerta de atrás. (Antes decían) esa puerta está sellada, esa puerta no funciona", mencionó.

Respecto al informe de los primeros seis meses de gestión de la presidenta Boluarte, la periodista aseguró que fue "un fraude su rendición de cuentas". De acuerdo a la excongresista, las declaraciones de la mandataria estuvieron llenas de generalidades y sin sustento en la realidad social.

Asimismo, aprovechó el espacio para dirigirse al ministro Vicente Romero y mencionarle que las personas que desean realizar "la toma de Lima" están dispuestas "no esconderse".

"Como si nos escondiéramos Vicente Romero. Acá estoy yo, Cecilia García, y voy a estar en la toma de Lima y voy a estar en la toma de Lima. (...) No nos escondemos porque no somos terroristas. Los terroristas y los delincuentes se esconden, nosotros no", acotó.