César Hinostroza defiende en audiencia a Keiko Fujimori: "Fue encarcelada injustamente"

César Hinostroza reapareció para defenderse en una audiencia para evaluar su petición de revocar la prisión preventiva en su contra, pero sorprendió al aprovechar en asegurar que es una víctima de una "guerra política" y que Keiko Fujimori fue "encarcelada injustamente".

Recordemos que el exjuez supremo viene siendo investigado desde el 2018 por presuntamente liderar la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Es así como desde la clandestinidad, reapareció en la audiencia liderada por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia para alegar que el partido político de Fuerza Popular, que predominaba en el Parlamento con su mayoría de integrantes, "lo entregó a sus enemigos".

"El partido Fuerza Popular, que tenía mayoría, me entregó, y esto le digo sinceramente. Me entregó mi cabeza a sus enemigos y, a pesar de que la Comisión Permanente archivó, violando su propio reglamento, me acusaron ante el Ministerio Público y el Poder Judicial", dijo Hinostroza en un inicio.