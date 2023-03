14/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Convención del Agro Peruano (Conveagro), Anaximandro Rojas, dijo que podría haber desabastecimiento de alimentos si las intensas lluvias originadas por el ciclón Yaku continúan afectando al país.

"Si esto continúa, continúan las lluvias, se prevé que pueda haber un desabastecimiento. Actualmente el mercado de Lima si está abastecido, pero si esto continúa, por la interrupción (del tránsito), por las caídas de los puentes, por las inundaciones, (podría haber desabastecimiento)", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el representante del gremio señaló que actualmente se está reflejando un alza de precios por dicho factor.

"El porcentaje de alza ya se ha visto, por ejemplo, en el limón, ha subido casi en más de un 150%, ya en algunas también menestras y verduras igual", manifestó.

Productos afectados

Anaximandro Rojas aseguró que Lambayeque es la región más afectada por las fuertes precipitaciones y mencionó algunos de los productos que han sido perjudicados hasta el momento.

"Los productos que mayormente se han perdido, (ya que) la región más afectada es Lambayeque, está entre el cultivo de arroz, está la caña de azúcar, tenemos el maíz, el algodón que también se ha perdido [...] y algunos productos también de agroexportación", precisó.

Tras ello, indicó que la situación del sector es "preocupante y alarmante, porque estaban en épocas de cosecha". En tal sentido, lamentó que los productores hayan "perdido todo" y que no vayan a tener campañas satisfactorias, como lo tenían previsto.

"Los daños son cuantiosos, esto no se va a recuperar en un mes, esto va a pasar de ocho meses a un año [...] El Gobierno ha manifestado, hasta el momento, que no hay presupuesto para este tema de prevenciones", agregó.

Intensas lluvias podrían causar escasez de alimentos

Pide acciones del Gobierno

Rojas Gil consideró que los productores agrarios no se van a dar abasto con el bono que entregará el Gobierno, porque "no es nada" frente a lo que han perdido los miembros del sector.

"Este bono catastrófico yo creo que no va a cubrir el costo real de la inversión en cada sembrío, en cada cultivo. Yo creo que debería ser a costo reales, no es significativo, no es nada para lo que han perdido nuestros hermanos agricultores del norte", expresó.

En tal sentido, dijo que el presupuesto del programa 'Con Punche Perú' debería ser redireccionado a las regiones del norte. Asimismo, señaló que se deben buscar mecanismos financieros para ayudar a todos los agricultores que han sufrido pérdidas por las lluvias.

"Ellos han sacado créditos de la banca formal y la mayoría de ellos no van a poder pagar, van a quedar morosos o van a ser embargados sus tierras. Ahí el Gobierno tiene que ayudarlos, a través de Agrobanco, o ver los mecanismos", añadió.

De esta manera, en medio del grave contexto generado por el paso del ciclón Yaku, el titular de Conveagro manifestó que se podría generar desabastecimiento de alimentos debido a las intensas lluvias registradas.