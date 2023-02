CNDDHH: Pedido de amnistía para miembros de la PNP y las FF.AA. plantea sin ningún tapujo que habrá impunidad

17/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Cruz Silva, se mostró en contra de la propuesta del partido político Avanza País de otorgar una amnistía a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el marco de las protestas sociales.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, la letrada sostuvo que esa iniciativa contribuye a crear un clima de impunidad, respecto a las manifestaciones registradas en el país desde el pasado 7 de diciembre en donde se han reportado, según la Defensoría del Pueblo, 60 muertes.

"Esa iniciativa no sorprende pero sí me indigna porque políticamente se está poniendo en la mesa de una forma clara y contundente que no importan los asesinatos que vienen sucediendo y que, sobre todo, va a haber, o se está planteando sin ningún tapujo, la impunidad", declaró en nuestro medio.

"Es bastante preocupante porque estamos frente a una clase política que está dispuesta a poner sobre la alfombra todo lo que viene aconteciendo", agregó.

Fiscalización del Congreso

Indicó que hasta el momento no existe ningún tipo de control o fiscalización política del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, lo que, según precisó, en otro país hubiera significado al menos un llamado al Parlamento para que brinde explicaciones sobre lo sucedido.

"La amnistía va en ese sentido, no hay control político, hay una voz única sobre lo que las fuerzas del orden tienen que hacer y que, por supuesto, no va a favor de los derechos humanos", enfatizó.

"Entonces, ese desprecio por la vida, es 'no importan, mátenme', es algo que ya hemos venido viendo desde el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y de Defensa, pero también del Parlamento, que sostiene a este Ejecutivo y no lo fiscaliza", agregó.

Violación al acceso a la justicia y verdad

Silva refirió la solicitud del partido político representa una violación al acceso a la justicia y a la verdad de los hechos, así coma intromisión a la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial porque "estás diciendo 'lo que tienes tú que investigar, ya no quiero que lo investigues'".

"El sentido común revela algo muy importante, que si tú estás pidiendo amnistía 'eso quiere decir que estás aceptando cosas serias que investigarse'", aseguró.

Videos de protestas

Recordó que la serie de videos difundidos en redes sociales en donde se observa el accionar de las fuerzas del orden durante las protestas refleja "indudablemente" que quienes fallecieron lo hicieron "impactados por armas y herramientas de la Policía".

Si bien reconoció que no hay investigación o sentencia de calidad de cosa juzgada, reiteró que "hay videos que evidencian la responsabilidad" de la PNP y las FF.AA.

"Entonces, lo de la amnistía cae por su propia peso, en una mente política que quiere impunidad. No es dable una amnistía para crímenes de lesa humanidad, aunque ese sea el pacto político", puntualizó en Exitosa.

