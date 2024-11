¡Confirmado! Canciller Schialer ratifica que peruanos podrán ingresar SIN VISA a Japón: "No hay necesidad"

18/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el canciller Elmer Schialer confirmó que los turistas peruanos con pasaporte ordinario podrán visitar sin visa a Japón tras los acuerdos alcanzados en APEC 2024.

¿Desde cuando se podrá ingresar sin visa a Japón?

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la decisión del gobierno japonés de levantar el requisito de visa de turismo para los peruanos.

"Con Japón hemos tenido no solamente el anuncio unilateral de nuevamente permitir a los peruanos de viajar a este país en visitar de corta duración, que llamamos nosotros la visa de turista, sin el visado en el pasaporte (...) Esta liberación de visado ya la teníamos con Japón, pero las autoridades japonesas la reinstauraron aproximadamente hace 30 años", declaró.

Asimismo, Elmer Schialer indicó que el tiempo de estadía de los peruanos en Japón no debe exceder los 90 días y apuntó que tuvieron que insistir a las autoridades japonesas para lograr que el país asiático reconsidere su decisión de imponer visado a los peruanos. No obstante, no precisó desde cuando se podrá ingresar sin pasaporte a Japón.

"No hay necesidad de ningún visado. El peruano con su pasaporte válido, ordinario, va a poder hacer visitas hasta 180 días en total, al año, 90 días por vez. Nosotros como país hemos estado detrás de Japón para que reconsidere su decisión de habernos impuesto el visado (...) Dentro de muy pocos meses vamos a tener la posibilidad de viajar a Japón con nuestro pasaporte común", agregó.

Cabe mencionar que, esta información fue brindada en exclusiva por el periodista de Exitosa, Jesús Verde.

La situación de las relaciones entre Perú y México

Por otro lado, el canciller lamentó el distanciamiento del Perú con México y aseguró que el país está dando una serie de señales de poder normalizar las relaciones entre ambas naciones.

"Lamento que lo ocurrido con el anterior gobierno de México haya trascendido al actual. Nosotros hemos dado una serie de señales y expresiones de interés de poder normalizar las relaciones con ese país. Un país muy parecido en muchas cosas con el Perú. Estamos atentos a cualquier de parte de México para hacer una normalización de nuestras relaciones", mencionó en nuestro medio.

De esta manera, el canciller Elmer Schialer señaló que los peruanos podrán ingresar a Japón sin necesidad de un visado, luego de los acuerdos alcanzados con las autoridades del país asiático.