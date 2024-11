Perú y México seguirán distanciados: Delegación de Sheinbaum no buscará normalizar relación en APEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la delegación enviada al Perú solo representa el cumplimiento con el compromiso de participar en APEC 2024.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan mientras el subsecretario de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, se encuentra en el país para participar en el APEC 2024. Este viaje se da en medio de las tensas relaciones entre Perú y México.

Y es que nuestro país no fue invitado a la reciente toma de posesión de la mandataria mexicana. Ello luego de que el 2022 se expulsara al embajador de México del Perú tras las polémicas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en las que calificó a Boluarte como "usurpadora".

Exitosa conversó con el canciller Elmer Schialer sobre la ausencia de Sheinbaum en el Perú, lamentando profundamente su ausencia en un evento de tal magnitud. El ministro del Exterior reafirmó su pesar por no poder reafirmar los lazos históricos que se tiene con el país mexicano.

Schialer recordó sus años como segundo funcionario al mando de la embajada de Perú en México por lo que recordó de la mejor manera su interacción con su gente resaltando su hospitalidad y amabilidad.

"Personalmente me duele mucho que México no esté presente. Es un gran país y su gente es espectacular, lo digo de primera mano porque tuve el honor de ser funcionario en la embajada peruana em México hace unos años y no saben lo mucho que disfruté de la hospitalidad de ese gran país que es México", indicó a nuestro medio.