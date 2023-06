Congresista José María Balcázar: "No es momento para una bicameralidad"

El congresista del bloque de Perú Bicentenario, José María Balcázar, se pronunció sobre el proyecto de ley del Congreso que busca regresar a la bicameralidad.

En declaraciones para Exitosa, el parlamentario argumentó que este no sería el momento para plantear una propuesta de ese tipo dado que el Legislativo no cuenta con respaldo de la población.

"Yo no voté por la bicameralidad. No estaría mal para tener una mayor representación, pero no es el momento con la propuesta de un actual congreso que es rechazado por el 90% de los peruanos" declaró para nuestro medio.