Congresista 'mocha sueldo': Presidente de Acción Popular pide a José Arriola "dar un paso al costado"

En entrevista con Exitosa, el presidente del partido político Acción Popular (AP), Mesías Guevara, pidió al congresista de la República, José Arriola, "dar un paso al costado" de la política tras ser acusado de un supuesto recorte de salario a sus trabajadores parlamentarios. Con dicha denuncia, el político acciopopulista se suma a la lista de 'Mocha sueldos'.

Durante el programa 'Informamos y Opinamos' con Karina Novoa, el también ingeniero peruano indicó que el militante de su partido debería tomar dicha decisión si es consciente de la infracción que habría cometido. Además, aseguró que la misma medida debería aplicarse para otros parlamentarios.

En esa misma línea, Mesías Guevara reafirmó que Acción Popular está en contra de este tipo de conductas e indicó que otras agrupaciones deben tener las mismas actitudes que su partido.

Pese a ello, el presidente de AP reconoció que no puede echar de su partido a José Arriola. La razón de ello se debe a que no cuentan con un Tribunal de Disciplina.

"Tú me vas a decir, y otros periodistas también me pueden preguntar, por qué no se les expulsa. No se les puede expulsar porque, lamentablemente, el partido está metido en una crisis, en un 'problemón' grande en la que no tenemos tribunal de disciplina y no podemos actuar", aclaró.