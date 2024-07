Congreso aprueba bono para militares que participaron en operativo Chavín de Huántar

10/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

En el Congreso de la República la Comisión de Presupuesto aprobó el predictamen que plantea una asignación especial a los militares que participaron del operativo Chavín de Huántar.

El proyecto estableció que la remuneración de S/ 2 550 será otorgada cada mes y que no afectará el presupuesto de la Nación, sino del Ministerio de Defensa, el cual planteó la propuesta. En total son 138 beneficiados.

Debate en el Congreso

La iniciativa fue aprobada con 19 de votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Los únicos que se opusieron fueron los congresistas de Perú Libre y Juntos por el Perú.

"Como lo dijimos en el debate de la comisión es con el dinero propio del sector defensa que va a dejar de hacer otras actividades para poder atender esta remuneración especial", precisó el presidente del grupo de trabajo, José Jerí.

La normativa que está aún en discusión, puesto que deberá ser ratificada en el pleno del Parlamento, detalló que aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que tengan sentencias judiciales no recibirán dicha suma.

Propuesta del Ejecutivo

En la iniciativa del Ejecutivo precisaron que el objetivo de su requerimiento es reconocer la labor que realizaron los comandos militares del grupo en mención por las acciones desplegadas en el rescate de los 72 rehenes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Entre los alcances estuvo que el monto es un reconocimiento estatal que no tiene carácter ni naturaleza remunerativa, no es transferible, no es pensionable, ni hereditario, y no se encuentra afecta a cargas sociales.

Operación Chavín de Huántar

En un evento en la casa del embajador de Japón en Perú 72 personas, entre autoridades nacionales y del exterior, fueron retenidas contra su voluntad el 17 de diciembre de 1996.

Sin embargo, por mediaciones de la Cruz Roja fueron liberando a los encerrados, entre ellos, por equivocación, a la mamá del entonces presidente Alberto Fujimori, por su condición de edad y vulnerabilidad.

El encierro duró 126 días hasta que el 22 de abril de 1997 el Comando Chavín de Huántar ingresó a la fuerza a las instalaciones. Pese a que el operativo fue calificado como el más exitoso de la historia, hubo tres decesos. Un civil y dos militares.

Vale recordar que la irrupción a la vivienda del embajador japonés se dio a través de túneles secretos, los cuales fueron excavados en los alrededores.

Por el heroico trabajo del comando, el Congreso decidió aprobar el predictamen que plante una asignación económica a los militares que participaron del operativo Chavín de Huántar.