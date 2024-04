Congreso aprueba proyecto de ley que autoriza transporte de pasajeros en motos en Madre de Dios

19/04/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República aprobó, por insistencia, el proyecto de ley que propone autorizar de manera excepcional el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores motorizados en dos ruedas.

La propuesta legislativa regirá únicamente en el departamento de Madre de Dios y fue aprobada durante la sesión plenaria del 14 de diciembre del 2023 para luego ser observada por el Ejecutivo el 16 de enero del 2024. En el nuevo debate, obtuvo 84 votos a favor, 4 votos en contra y 4 abstenciones.

Proyecto de ley

El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) explicó que la iniciativa no contraviene las políticas nacionales en materia de transporte terrestre de personas, como lo señala el Ejecutivo en la primera de sus cuatro observaciones.

"Esta es una observación muy genérica y no es aplicable a la norma propuesta en vista que la autógrafa de ley atiende específicamente el servicio de transporte que actualmente se realiza en motocicletas (de dos ruedas) circunscribiéndose a una excepcionalidad temporal para un determinado territorio como es el departamento de Madre de Dios", indicó.

Cabe precisar que la autógrafa aprobada busca regular y formalizar el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores motorizados de dos ruedas (categoría L3) en el departamento de Madre de Dios.

Argumentos a favor

En esa línea, Salhuana indicó que la propuesta legal no hace referencia a mototaxis de tres ruedas. Además, tiene un marco regulatorio específico, que pesar de no estar aún reglamentado, cuenta con plena vigencia. Así, señaló que dicha norma no prohíbe ni se contrapone con la autógrafa de ley que venía siendo materia de análisis.

En el segundo artículo de la ley, se autoriza de forma excepcional y complementaria al servicio público de transporte terrestre el servicio de pasajeros. En tanto, en el tercer artículo, se establece que el plazo temporal que se les brinda es de al menos cinco años.

Otros proyectos aprobados

Asimismo, también por insistencia, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone eliminar el cobro de la comisión por transferencia bancaria y pagos de tarjeta de crédito.

El dictamen vinculado a los proyectos de ley 3428 y 3739, modifican la Ley 31143, con el propósito de salvaguardar los derechos de los consumidores de servicios financieros frente a prácticas usureras.

Además, incorpora una disposición adicional final sexta en la Ley 31143, que estipula la prohibición de los bancos de cobrar tarifas por transferencias entre entidades financieras, tanto hacia como desde otras instituciones. Esta disposición debe ser claramente indicada en los contratos de cuentas de ahorro y cuentas corrientes.

De esta manera, el Congreso aprobó por insistencia un proyecto de ley que autoriza el transporte de pasajeros en motos.