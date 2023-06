Congreso: Comisión de Ética inició investigaciones preliminares contra Digna Calle y Edgar Tello

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó la denuncia de oficio presentada contra la parlamentaria Digna Calle, quien desde hace más de cuatro meses permanece en los Estados Unidos, y contra el congresista Edgar Tello Montes por el presunto recorte de sueldo y hostigamiento a una trabajadora gestante.

La aprobación de la acusación contra la parlamentaria de Podemos Perú se dio con 13 votos a favor y una abstención para iniciar una indagación preliminar.

Cabe recordar que el dominical Cuarto Poder señaló que Calle abandonó el país hace 4 meses con rumbo a Estados Unidos y no retorna hasta la fecha. Además, el registro migratorio indica que habría viajado el 20 de enero hacia la Florida.

Asimismo, pocos días después, la congresista pidió licencia personal sin goce de haber para no cobrar su salario durante su estadía en el extranjero. No obstante, el pasado 30 de mayo, Digna Calle, a través de un comunicado, rechazó que haya cometido algún tipo de falta al reglamento del parlamento.

Por otra parte, con 14 votos a favor y 1 abstención, el grupo de trabajo aprobó por mayoría el inicio de una indagación preliminar en contra del legislador del Bloque Magisterial.

Cabe señalar que, una trabajadora gestante del Congreso, aseguró le pidió que 'lo apoyara' comprando un videoproyector de 4 600 soles con el bono que aprobó la Mesa Directiva en abril de este año.

"Fue más o menos en abril que me hizo presente que lo apoyara con la donación de un proyector donde me alcanzó una proforma, cuando vi eso me reí y al mismo congresista le dije ¿Es una broma? No, me dijo: ¿Cómo va a ser una broma? Ahora que estás con el bono no tienes justificación para que [no] puedas apoyarme con este proyector", agregó.