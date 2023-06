Gino Arévalo: Cómico de "Risas de América" deja de taxear y sorprende al ingresar a grupo de cumbia

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido cómico peruano que estuvo en "Risas de América", Gino Arévalo, ha anunciado un nuevo capítulo en su carrera al integrarse a la orquesta 'La gente' de Ica como animador del grupo de cumbia. Esta decisión significa un cambio importante en su vida, ya que ha dejado de hacer taxi para enfocarse en su pasión por la música.

Gino Arévalo en la orquesta 'La gente'

Con gran entusiasmo, Gino Arévalo compartió su emoción al unirse a 'La gente' y expresó que las vacaciones se han acabado para él.

"Se me acabaron las vacaciones y dejaré el taxi pues estoy regresando a la música con todo junto a la orquesta 'La gente' de Ica, quienes me han abierto las puertas, están confiando en mí y seré el animador de todos sus eventos. Es una orquesta nueva pero que se viene convirtiendo en la preferida del público, y hasta me gustaría grabar algunos temas", dijo Gino Arévalo.

Aunque no es un cantante profesional, asegura que la música siempre ha sido parte de su vida y que ha ganado sus monedas dedicándose a ella durante mucho tiempo. Además, reveló que ha tenido el respaldo del público a lo largo de su carrera y nunca ha sido abucheado. Su toque de humor al cambiar las letras de las canciones ha sido bien recibido y ha hecho reír a la audiencia, lo que ha contribuido a su popularidad.

"Sí, la música es parte de mi vida y me he ganado mis monedas por mucho tiempo. No soy un cantante profesional pero me defiendo, el público siempre me ha respaldado, nunca me han pifiado. Además, siempre estoy cambiándole la letra a las canciones, vacilando al público y eso les gusta, le pongo mi toque de humor", afirmó Gino Arévalo.

No descarta regresar a la TV

A pesar de su incursión en la música, Gino no descarta regresar pronto a la televisión, ya que es algo que le gustaría mucho. Su talento cómico y su carisma han dejado huella en la pantalla chica y espera tener la oportunidad de volver a hacer reír a la audiencia a través de este medio.

"Ojalá que eso pueda darse pronto, sería algo que me gustaría mucho. Algunas puertas se han cerrado, sé que no hay mucho espacio en los programas cómicos, pero sé que llegará una nueva oportunidad. También tengo la esperanza de algunos proyectos en redes sociales pero yo no dejo de trabajar, tengo mi familia, mis hijos y me saco la mugre por ellos", expresó.

Continúa estudiando Derecho

Sorprendentemente, Gino reveló otro aspecto de su vida que pocos conocían: está cursando el tercer año de la carrera de Derecho. Después de un tiempo de pausa, decidió retomar sus estudios y ahora está decidido a no detenerse hasta terminar su carrera. Su motivación principal es hacer que sus hijos se sientan orgullosos de él, ya que todo lo que hace es por ellos.

"Estoy cursando el tercer año de estudios, lo retomé después de un tiempo y ahora no voy a parar hasta terminar mi carrera, quiero que mis hijos se sientan orgullosos, pues todo lo hago por ellos. Además, así tendré un respaldo para el futuro y seguir para adelante", dijo Gino. Está comprometido a cumplir sus metas y demostrarles a sus hijos que es posible alcanzar los sueños con esfuerzo y dedicación.

Con su incursión en la música, su deseo de regresar a la televisión y su determinación en completar sus estudios de Derecho, Gino Arévalo demuestra que está dispuesto a enfrentar nuevos desafíos y seguir creciendo en su carrera. Su versatilidad y su compromiso con el éxito son cualidades que sin duda lo llevarán lejos, dejando una huella tanto en el ámbito artístico como en su vida personal.