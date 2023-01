Congreso convocó a Junta de Portavoces este martes 24 de enero

23/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República convocó para este martes 24 de enero, a las 10 a. m a Junta de Portavoces para definir la agenda del Pleno con todos los representantes de las bancadas, en un oficio remitido en sus redes sociales en horas de la tarde.

En ese sentido, el documento, que lleva la firma del oficial mayor del Parlamento, José Cevasco Piedra, informó que todos los voceros deberán asistir de forma presencial, en la Sala Grau del Palacio Legislativo o, de manera virtual.

De acuerdo a ello, se establece que la decisión fue tomada por el titular de la Mesa Directiva del Hemiciclo, José Williams Zapata, para establecer los temas que se debatirán durante las próximas semanas.

Romero dispuesto a ir al Congreso

Más temprano, el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, indicó a través de una entrevista exclusiva en Exitosa, que estaría dispuesto a visitar el Paramento con el objetivo de responder las inquietudes de los funcionarios acerca de la gestión de las marchas en el país por parte del Gobierno de Dina Boluarte Zegarra.

Asimismo, Romero Fernández aclaró en Hablemos Claro de Nicolás Lúcar, que, por el momento no ha recibido ninguna notificación para que asista a resolver las interrogantes de los legisladores.

Sin embargo, apuntó que, si es citado, irá para aclarar el accionar de la Policía Nacional (PNP) con el objetivo de finiquitar las marchas a nivel nacional y el trato a los ciudadanos que alzan su voz por más de dos meses.

"Formalmente no he sido notificado, pero estoy dispuesto a ir (al Congreso) a poder aclarar esto, con todo gusto. Es mi responsabilidad política y tengo que asistir cuantas veces me citen, tengo que ir. Es un espacio donde tengo que dar conocer a todos los grupos políticos", declaró en nuestro medio.