Ministro del Interior: Estoy dispuesto a ir al Congreso para aclarar intervención policial a la UNMSM

23/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo este lunes estar dispuesto a asitir al Congreso de la República y aclarar cualquier consulta sobre la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para desalojar a los manifestantes de diversas regiones del país.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Romero se pronunció así luego que se conociera que la congresista Flor Pablo presentó una moción para que concurra al pleno del Parlamento a fin de que explique el operativo realizado en dicha casa de estudios.

"Formalmente no he sido notificado pero estoy dispuesto a ir (al Congreso) a poder aclarar esto, con todo gusto. Es mi responsabilidad política y tengo que asistir cuantas veces me citen, tengo que ir. Es un espacio donde tengo que dar conocer a todos los grupos políticos (sobre las decisiones en mi sector)", declaró en nuestro medio.

Como se recuerda, a través de su cuenta oficial en Twitter, la legisladora Flor Pablo calificó de inaceptable lo ocurrido en la San Marcos y cuestionó el actuar de la PNP por intervenir la UNMSM sin presencia de la Fiscalía de la Nación y por tratar a los estudiantes, ciudadanos y defensores de derechos humanos "como delincuentes".