Congreso: Francisco Sagasti anuncia que no asistirá al Pleno donde se votará su inhabilitación por 10 años

El expresidente Francisco Sagasti confirmó que este miércoles 30 de abril no asistirá al Pleno del Congreso, donde a las 3 de la tarde se tiene previsto debatir el informe que plantea su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

A través de un comunicado dirigido al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, el exmandatario peruano insistió en que no cometió alguna infracción constitucional, ni violación a la ley, con la decisión de retirar a varios altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre de 2020.

"Por motivos de fuerza mayor no podré asistir a dicha sesión. Sin embargo, quisiera reiterar los argumentos que he expresado el 24 de febrero de 2024 en mis descargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y lo que he planteado personalmente en la sesión de la Comisión Permanente del 19 de febrero de 2025", indica el texto donde detalla sus argumentos.

El ex jefe de Estado manifiesta que "no tiene asidero alguno" las presuntas infracciones constitucionales a los artículos 45°, 139° inciso 3) y 172° de la Constitución.

"En ningún momento mi actuación como Presidente de la República ha estado fuera del marco legal o constitucional, en ningún momento he generado una violación al debido proceso y jamás he incurrido en una afectación a la institución policial", añade.

Además, asegura que no hubo interés subalterno alguno en la decisión de designar a un nuevo director general de la PNP, sino "estrictamente razones de Estado haciendo uso de las disposiciones constitucionales sobre las atribuciones del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú".

En tal sentido, Sagasti Hochhausler aseguró que durante su gobierno la Constitución y las leyes vigentes se "aplicaron escrupulosamente" en la designación del director general de la PNP. Además, insiste en que "no hubo abuso de las atribuciones del presidente de la República, ni acto arbitrario alguno".

"En conclusión, no he infringido disposición constitucional ni legal alguna, ni realizado actos que correspondan con los tipos penales del delito que se me imputa. Es de esperar que, tomando en cuenta las disposiciones constitucionales y legales vigentes el 24 de noviembre de 2020, el Pleno del Congreso de la República desestime las infracciones legales que se me imputan", añade.