Defensor del Pueblo tras denuncia de Fiscalía en su contra: "Hay que responder con pruebas y argumentos"

05/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió a la denuncia constitucional en su contra por presunto nombramiento ilegal, e indicó que responderá a la Fiscalía de la Nación con pruebas y argumentos desde lo jurídico hasta lo formal.

Defensor del Pueblo responde a la Fiscalía por denuncia constitucional

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular de la Defensoría del Pueblo criticó la decisión del Ministerio Público de denunciarlo constitucionalmente, alegando que ello deslegitima a la institución que preside. Además, aseguró que la Fiscalía ha hecho "mal" su trabajo.

Del mismo modo, Gutiérrez indicó que el Ministerio Público cuestiona la designación de María del Carmen Olórtegui Risco en el puesto público de jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad, debido a que es psicóloga y no abogado. No obstante, apuntó que, en su "instrumento jurídico", no es una exigencia que dicho puesto sea ocupado por un letrado.

"Hay que responder con pruebas y argumentos que tienen que ver desde lo jurídico hasta lo formal. Preocupa un poco por el tema de la autonomía porque se perjudica y deslegitima a una institución tan noble y seria. Asumimos esto con mucha responsabilidad y sin ningún apasionamiento. El Ministerio Público, mal o bien, hizo su trabajo, pero yo creo que mal", declaró.

¿Por qué denuncian a Josué Gutiérrez?

El pasado 4 de junio, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo.

La Fiscalía atribuye a Gutiérrez Cóndor que, con el apoyo de las áreas administrativas de la Defensoría del Pueblo, propuso y designó a María del Carmen Olórtegui Risco en el puesto público de jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta disposición se dio a sabiendas que no cumplía con los requisitos legales exigidos en el Manual del Clasificador de Cargos de dicha entidad.

Por ello, dispuso remitir las copias certificadas de la carpeta fiscal de la investigación seguida contra María del Carmen Olórtegui Risco, por la presunta comisión del delito de aceptación ilegal de cargo así como la intervención que habría tenido personal de las áreas administrativas de la Defensoría del Pueblo relacionados a la contratación de esta funcionaria.

De esta manera, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó a la Fiscalía por presentar una denuncia constitucional en su contra y señaló que ello deslegitima a la institución que preside.