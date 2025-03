Delia Espinoza: Congresistas de Renovación Popular presentan nueva denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación

10/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República ha recibido una nueva denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. Esta iniciativa ha sido presentada por congresistas de Renovación Popular y otras bancadas, quienes la acusan de infracción a la Constitución y de la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.

¿Quiénes impulsan la denuncia?

El documento de denuncia fue firmado por los congresistas Alejandro Muñante Barrios, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, María Jéssica Córdova Lobatón, Noelia Herrera Medina, Cheryl Trigozo Reátegui, Norma Yarrow Lumbreras, Jorge Zeballos Aponte y Diego Bazán Calderón. Según señalaron los legisladores, la fiscal habría incurrido en irregularidades que justifican su inhabilitación del cargo.

En paralelo, el congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, también presentó una denuncia constitucional contra Espinoza, en la que alega que la magistrada ha desacatado la Ley 32130. Dicha norma otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de la investigación preliminar en casos de presuntos delitos.

Esta denuncia fue respaldada por los congresistas José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú), quienes, a su vez, han sido objeto de una denuncia constitucional por parte de la fiscal de la Nación. Espinoza los acusa de haber promovido una ley que les permitió acceder a una doble remuneración estatal.

"Una de las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación es una que he hecho yo, junto con los congresistas Cueto y Azurín, porque la fiscal y la Junta de Fiscales Supremos han desacatado la ley que devuelve la investigación a la Policía", declaró Rospigliosi.

¿Cuál ha sido la respuesta de la Fiscal de la Nación?

En respuesta a las acusaciones, Delia Espinoza ha defendido su actuación y aseguró que su labor se basa estrictamente en la persecución del delito, sin motivaciones políticas. Durante una entrevista televisiva, rechazó las versiones que la vinculan con algún sesgo partidario y reafirmó su compromiso con la ley.

"Yo no persigo nombres, no persigo partidos, yo persigo el delito", declaró Espinoza. También enfatizó que su denuncia constitucional contra algunos congresistas está sustentada jurídicamente y que espera un debate basado en derecho y no en intereses políticos.

Además, demandó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emita una resolución motivada, en lugar de un simple oficio de rechazo. "Toda decisión, sea del funcionario que sea, a nivel nacional, tiene que ser motivada", sostuvo.

Espinoza también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el proceso en el Congreso no se base en el derecho, sino en la correlación de fuerzas políticas.

"Espero que los parlamentarios sean conscientes de que estamos en un Estado de derecho y no en un estado tiránico o despótico", agregó.

El Congreso tiene ahora en sus manos la evaluación de las denuncias constitucionales presentadas tanto contra la fiscal de la Nación como por ella misma contra algunos congresistas.