Denuncia constitucional contra Dina Boluarte: "Su presencia en el Gobierno es insostenible ", afirma Elías Varas

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Bicentenario, Elías Varas, señaló que la presencia de la presidenta Dina Boluarte en el Gobierno es insostenible, ello luego de que presentara una denuncia constitucional contra la mandataria por el caso Rolex.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el parlamentario aseguró que la mandataria genera una crisis moral en el Ejecutivo y el Gabinete Ministerial.

Asimismo, Varas Meléndez pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que priorice la denuncia constitucional contra la jefa de Estado y apuntó que "al parecer" hay una componenda de un cogobierno entre Alianza Para el Progreso (APP) y el Gobierno.

Por otro lado, el legislador se refirió al voto de confianza que otorgó el Parlamento al Gabinete Ministerial liderado por Gustavo Adrianzén y criticó que la presentación del premier fue de "costumbre". Además, manifestó que presentaron proyección de objetivos o un diagnostico.

"Lo que ha hecho el premier es hacer una presentación de costumbre porque no ha traído nada novedoso. No ha habido un diagnóstico, proyección de objetivos o tiempos para decir en tal fecha me comprometo a hacer tal cosa. Como podemos ver, no tenía porque haber recibido el voto de confianza. Ellos han invocado que están luchando contra la corrupción, pero la gestión que viene haciendo la señora Boluarte deja muchos vacíos donde se presume, y en algunos casos, se ha confirmado que hay actos de corrupción", sostuvo.