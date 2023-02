Digna Calle a congresistas: "Lo que les molesta es que diga la verdad: la gran mayoría se aferra al cargo por lo económico"

05/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La exsegunda vicepresidenta del Congreso y parlamentaria de la bancada de Podemos Perú (PP), Digna Calle, encaró a los legisladores que la critican por renunciar a la Mesa Directiva, aduciendo que a ellos les molesta que les digan su verdad, y es que lo "económico", es el principal motivo por el que se niegan a dejar sus cargos.

A los congresistas que la critican

La legisladora, Digna Calle, mostró su indignación a través de su cuenta de Twitter, tras las diversas críticas de sus homólogos parlamentarios frente a su renuncia a la Mesa Directiva.

"Varios congresistas han salido a atacarme y a minimizar mi renuncia a la Mesa Directiva. Lo que les molesta es que diga la verdad: la gran mayoría se aferra al cargo por el tema económico", empezó su mensaje en su cuenta de Twitter.

En esa línea, sumó la idea de que los legisladores priorizan más sus comodidades que las necesidades del país, por las cuales han sido elegidos.

"Priorizan su bolsillo antes que el bienestar del país", sentenció la parlamentaria de Podemos Perú.

Motivos de su renuncia

El tweet de la congresista, Digna Calle, viene acompañado de una entrevista del medio la República, donde explicó la razón de su renuncia al cargo que tenía en la Mesa Directiva del Legislativo.

"Lo que me motivó a renunciar es que se está alargando el adelanto de elecciones. Presenté un proyecto para irnos el 2022 y no llegamos a un consenso", afirmó en dicha entrevista.

Sumado a ello indicó que, los 60 muertos no significan casi nada a los legisladores, ya que no toman cartas en el asunto y no votan a favor de un adelanto de elecciones.

"Son cuatro sesiones [...] y no se ha logrado nada", sentenció Digna Calle.

Seguirá legislando

Por otro lado, dio a conocer lo que hará tras dejar la segunda vicepresidencia del Congreso: "Voy a seguir trabajando con la única diferencia de que no voy a cobrar ningún sol al Estado", aseveró la congresista.

En esa línea, dijo finalmente que va a presentar una licencia sin goce de haber, pero ello no significaría que deje de trabajar en pos de la ciudadanía.

"Seguiré legislando, sacando proyectos de ley, votando y opinando. Nadie me puede quitar ese derecho", se comprometió la parlamentaria, Digna Calle.

