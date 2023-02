Digna Calle: "La única salida que se avizora es que Dina Boluarte renuncie y dé paso a nuevas elecciones"

06/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la renunciante segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la República, Digna Calle, afirmó que la única salida a la crisis política es que la presidenta Dina Boluarte renuncie al cargo para que se convoquen a elecciones inmediatas, en vista que el Congreso ya rechazó hasta cuatro iniciativas para adelantar comicios al 2023.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar con Hablemos Claro, la congresista de Podemos Perú propuso la salida de Boluarte Zegarra al considerar que el Legislativo nunca se podrá de acuerdo en convocar a elecciones generales este año.

"La única salida que se avizora, ya que los 130 congresistas nunca se pondrán de acuerdo [con el adelanto de elecciones] es que una sola persona, que es la presidenta Dina Boluarte, renuncie y dé paso a nuevas elecciones, donde el presidente del Congreso asuma y pueda llamar a elecciones generales, que es lo que está pidiendo la población", declaró en nuestro medio.

"En sus manos de ella está acabar con la crisis política y social que nos tiene enfrentados entre peruanos, todo por aferrarnos al cargo, no dar un paso al costado ni escuchar las exigencia de la población", agregó.

Asimismo, Calle denunció que la mayoría de parlamentarias buscan sus beneficios económicos y por eso no quieren adelantar las elecciones para no abandonar sus cargos.

"Yo veo desde adentro cómo los señores congresistas se hacen los oídos sordos y ven al Congreso como una mina de oro, es por eso que ellos se aferran a sus curules. Y hacen todo estos entrampamientos porque han incrementando su sueldo. Los que ganaban 24 mil soles, ahora ganan 240 mil al año. Eso es lo que mueve a esos colegas congresistas", precisó.

Reveló que era apartada de la Mesa Directiva al momento de llegar a acuerdos ya que no avalaba las actitudes de algunos integrantes del Legislativo. Además, criticó al titular de dicho poder del Estado, José Williams, asegurando no tiene una posición firme sin antes consultarlo con su bancada.

"Porque no permito que pasen estas cosas (aumento para congresistas), yo soy una piedra en el zapato en la Mesa Directiva. Por eso es que a mí me tienen de lado, no se coordina nada, ellos consensúan entre ellos y el presidente (Williams) coordina con su bancada, y luego por mera formalidad me llaman a una reunión de Mesa Directiva", enfatizó.