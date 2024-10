Dina Boluarte arremete contra los jueces y fiscales: "Pareciera que se ponen la camiseta de los delincuentes"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, arremetió contra los jueces y fiscales e indicó que pareciera de que ellos "se ponen la camiseta de los delincuentes".

Durante un evento realizado en la región San Martín, la mandataria instó al Ministerio Público a que no "suelten a los ladrones" que la Policía Nacional del Perú (PNP) les entrega y apuntó que "algunos" jueces y fiscales "no se ponen la camiseta del Perú".

"No nos va a vencer la delincuencia ni el crimen organizado (...) Llamamos al Ministerio Público a que no suelten a los ladrones que la Policía les entrega, no los liberen señores del Poder Judicial. No todo el Poder Judicial, algunos jueces y algunos fiscales que no se están poniéndose la camiseta del Perú, pareciera que se ponen la camiseta de los delincuentes. A esos malos jueces y fiscales les decimos que no liberen a los delincuentes que la Policía se los entrega", expresó.