Salhuana sobre sustituir a Dina Boluarte ante posible vacancia: "Estoy tranquilo como congresista"

La crisis de inseguridad, extorsión y sicariato que atraviesa el Perú ha generado que gran parte de la población señale a Dina Boluarte como principal responsable de dicha situación. Este clamor popular parece haber llegado al parlamento ya que más de un congresista ha señalado que vienen recolectando las firmas necesarias para presentar una moción de vacancia contra la presidenta.

A propósito de ello, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, se pronunció sobre esta posibilidad y sobre la chance de quedar como la primera autoridad del país si es que esta propuesta prospera.

El integrante de APP dejó en claro que tanto él como su bancada se oponen rotundamente a la vacancia de Dina Boluarte, pues aseguran que la voluntad popular la colocó ahí para cumplir su mandado de cinco años. Incluso, reveló que en su momento no apoyaron la misma petición que se hizo en reiteradas oportunidades contra Pedro Castillo años años atrás.

"Los congresistas tienen la atribución de plantear mociones de cualquier naturaleza, pero yo personalmente creo que son mociones que no van a tener éxito, que no deben tener éxito, lo que tenemos que promover en este momento es estabilidad política. APP no apoyaría, no apoyamos ninguna moción de vacancia contra Pedro Castillo porque considerábamos que teníamos que respetar la voluntad popular que el presidente había sido elegido para 5 años como el Congreso y creo que parte del futuro del país está en mantener la estabilidad de las instituciones, en este caso de la presidencia de la República", indicó