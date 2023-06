Dina Boluarte durante balance de primeros seis meses de gestión: "No estamos mirando al Perú como una bolsa para enriquecerse"

La presenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que el Ejecutivo no busca enriquecerse a través de acciones corruptas que perjudiquen al Perú.

En el marco de su presentación del informe de los primeros seis meses de su gobierno, la jefa de Estado reafirmó su compromiso de combatir la corrupción y se refirió a quienes cuestionan su liderazgo.

En esa línea, la mandataria precisó que "cada sol" de los impuestos de todos los peruanos ingresa al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de ser utilizado en proyectos de infraestructura, mayor empleo, servios de salud, entre otros.

En otro momento, Boluarte Zegarra se refirió acerca de las manifestaciones en su contra durante diciembre y enero último.

Desde su perspectiva, aún existe un pequeño grupo en Puno que busca recuperar cierto liderazgo dentro de próximas manifestaciones. Sin embargo, mencionó que, como respuesta, el Estado se ha enfocado en restaurar la estabilidad, la confianza y la eficiencia.

"La violencia no produce nada, produce muerte y pobreza y eso no quiere el Perú. Por ahí andan caminando algunos líderes que ya perdieron su liderazgo con ese ámbito de querer recuperar y ser candidatos en las próximas elecciones. Ustedes también sean portadores de la paz y no de la violencia", acotó.