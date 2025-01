Dina Boluarte: "Estamos lejos de las políticas estatistas y populistas que han fracasado en todo el mundo"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su gobierno está lejos de políticas estatistas y populistas "que han fracasado en todo el mundo".

Durante la lectura de su discurso por la ceremonia de apertura del Año Jurisdiccional Constitucional del Tribunal Constitucional, la mandataria indicó que su gestión es respetuosa de la Constitución y reiteró que está en contra de estatizar las empresas privadas.

"Respetamos la Constitución y estamos lejos de las políticas estatistas y populistas que han fracasado en todo el mundo. Nosotros no estamos en esa línea de estatizar las empresas privadas. No vamos a dar cartillas de razonamiento. No vamos a quitarle la producción a los agricultores ni a los industriales", expresó.