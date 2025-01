Eduardo Salhuana sobre revocatoria de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte: "Me parece razonable"

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, indicó que la decisión del Poder Judicial de anular la orden prisión preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte, demuestra la existencia de garantías de la aplicación de la doble instancia en la justicia peruana.

En conferencia de prensa, el titular del Parlamento se refirió al caso del hermano de Dina Boluarte y calificó como "razonable" la decisión adoptada por el Poder Judicial.

Asimismo, Eduardo Salhuana aseguró que, en los últimos años los jueces han aplicado la prisión preventiva de manera ordinaria y sostuvo que, mientras no haya sentencia, el procesado debe continuar su caso en libertad.

"Hay que tener en cuenta que, en los últimos años, lamentablemente los jueces han estado aplicando la prisión preventiva no de naturaleza excepcional, como es, sino de manera ordinaria. Lo ordinario es que el procesado, mientras no haya sentencia, continúe su proceso penal en libertad, no detenido", agregó.

En diálogo con Exitosa, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, aseguró que, si insisten con la privación de la libertad del hermano de la presidenta, ello reforzaría la teoría de una persecución en su contra.

Asimismo, Luis Vivanco indicó que, en las próximas horas o días, Nicanor Boluarte se reintegrará a sus actividades personales y familiares. También, reveló que no se comunica con su cliente desde que pasó a la clandestinidad.

"No, no me he comunicado con él. Espero que, en las próximas horas o días, el señor se reintegre a sus actividades personales y familiares como corresponde. (¿Hace cuánto tiempo que no habla con Nicanor Boluarte?) Desde el día que se empezó a leer la resolución que le impuso la prisión preventiva en primera instancia", añadió.