Dina Boluarte exige a Delia Espinoza que la cite ante la Fiscalía: "Esta presidenta declara y no se corre"

En su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte exhortó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a que la cite para brindar sus descargos por las investigaciones que afronta. La mandataria señaló que, dentro del proceso, se estaría promoviendo un "rumor irresponsable", por lo que estaría dispuesta a declarar públicamente ante el Ministerio Público.

En compañía de sus ministros de Estado, Boluarte Zegarra manifestó que, en medio de los cuestionamientos hacia su investidura, "se han creado escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas", sobre todo respecto al caso 'Cofre'. A su vez, consideró que la Fiscalía estaría siendo un "instrumento" para este tipo de circunstancias, dado que hasta el momento no ha sido citada para brindar sus descargos.