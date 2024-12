Dina Boluarte confiesa haberse sometido a intervención quirúrgica: "No fue estética, fue para mi salud"

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, confesó haberse sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, la mandataria negó que se trate de un proceso estético y aseguró que el procedimiento responde a un tema de salud.

Las palabras de la jefa de Estado tuvieron lugar en el mensaje a la nación de este jueves 12 de diciembre, ello en el marco de los cuestionamientos en su contra ante un presunto caso de vacío de poder. Bajo dicho escenario, la mandataria señaló que sí se realizó una intervención quirúrgica, pero por temas de salud.

Igualmente, expresó que dicho tratamiento no la incapacitó para realizar sus funciones y compromiso con el puesto político que ocupa. También, criticó la manera en como se usó dicho evento para intentar vacarla de sus funciones.

"No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como Presidenta Constitucional de la República. Porque el acto médico no me lo impidió", añadió.