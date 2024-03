Dina Boluarte: Fuerza Popular exige respuestas claras al Gobierno por Rolex de la presidenta

El partido político Fuerza Popular ha exigido al Gobierno de Dina Boluarte, a través del premier Gustavo Adrianzén, entregar respuestas claras sobre el origen de los relojes Rolex de la presidenta de la República.

La solicitud de la agrupación fujimorista tuvo lugar mediante un comunicado difundido este miércoles 20 de marzo, donde también aseguraron que esta situación no corresponde a la "esfera privada" de la jefa de Estado, tal como había indicado el titular de la PCM.

Del mismo modo, Fuerza Popular ha manifestado su preocupación por la falta de explicaciones desde el Ejecutivo respecto a los relojes Rolex de la mandataria.

Y es que la jefa de Estado ha sido señalada por un presunto desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito ante la supuesta no declaración de estos bienes.

"Nos preocupa que no haya una respuesta clara y contundente por parte del Gobierno respecto a las acusaciones de presunto desbalance patrimonial y/o enriquecimiento ilícito que pesan sobre la jefa de Estado por el tema de los relojes de alta gama que luce en actividades oficiales y cuyo origen no ha sido transparentado", agregó.

Cabe decir que esta no es la primera ocasión que Fuerza Popular se pronuncia sobre los Rolex de la presidenta Dina Boluarte.

Este martes, el vocero de la bancada, Eduardo Castillo, confirmó que este tema se trató en la reunión con el premier Gustavo Adrianzén. y señaló que la mandataria debería brindar explicaciones "mucho más contundentes".

"Muchos opinólogos decían que era un elemento distractor y definitivamente creemos que no, no es posible que estas situaciones se vean reflejadas en el Ejecutivo y lo hemos dicho: señor premier la transparencia empieza en casa y usted y la presidenta tienen que dar el ejemplo (...) Que no venga a decirnos que es tema personal porque no lo es, la ley la obliga y ella tiene que responder", dijo.