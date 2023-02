Dina Boluarte: "Mi renuncia no termina la crisis, no acelera absolutamente nada, ni siquiera las elecciones"

07/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció acerca de la crisis política y social que afronta el país. En ese sentido, indicó que con su renuncia "no terminará la crisis, tampoco acelerará nada, ni siquiera las elecciones generales", pese a que en la Constitución Política del Perú establece que la mandataria al dimitir del cargo, el titular del Congreso deberá de convocar "de inmediato" a nuevos comicios.

"Yo ya he dicho siempre, no es la gran mayoría la que lo pide. Es un grupo de estos señores que están generando las protestas en las calles, sobre todo de las bancadas de izquierda, que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito de la renuncia de Dina Boluarte", declaró la jefa de Estado, Boluarte Zegarra, durante su visita a Arequipa.

"A estos señores de las bancadas de izquierda radical no se les entiende. Nosotros no nos vamos a detener. Mi renuncia no termina la crisis, mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para convocar a una elecciones adelantadas", añadió.

Asimismo, se refirió acerca de la decisión del pleno del Congreso de rechazar los proyectos de adelanto de elecciones. En ese sentido, señaló que no se mantuvo en silencio ante dichas medidas y que presentó dos iniciativas para adelantar los comicios.

"Desde el Ejecutivo hemos presentado, en 2 oportunidades, proyectos de adelanto de elecciones, pero han sido desestimados por proyectos presentados por el Congreso. La reflexión debe darse en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución", expuso.

"Que el Congreso y la comisión que corresponda resuelvan el tema en el Congreso. Nosotros tenemos que resolver el tema que nos llama como Gobierno, como este caso en Arequipa, Yauyos, Lima y demás regiones", agregó.

Por último, indicó que continuará promoviendo diversos proyectos a favor de la población, con el fin de atender sus demandas. "Como Gobierno tenemos que atender a toda la Nación", señaló.