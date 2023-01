Dina Boluarte: "No se puede cerrar el Congreso por arte de magia porque sería ponernos al margen de la ley"

17/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, recordó este martes a los manifestantes que no se puede "cerrar el Congreso" porque es una medida inconstitucional.

De acuerdo con la Constitución Política vigente, un jefe de Estado está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. En otros casos, la disolución del Legislativo no se considera legal.

La mandataria acusó a un grupo de líderes de "mentirle a la población" con enarbolar este tipo de demandas. Indicó que el en el Perú rige un estado democrático y se debe respetar la institucionalidad.

"Cuando dicen cierren el Congreso, no se puede cerrar por arte de magia porque sería ponernos al margen de la ley", expresó.

Tras explicar que esta demanda es inviable, Dina Boluarte hizo un llamado a la calma. Mencionó que el proyecto de adelanto de elecciones generales ya está en marcha, lo cual permitirá "que se vayan todos" del poder antes del 2026,

"Lo que va a suceder con este adelanto de elecciones es que este Congreso también se va a ir. Nos vamos a ir todos", aseveró.

La presidenta pidió que "el cierre del Congreso" no se convierta en un "pretexto" para seguir bloqueando las principales carreteras del país. "Los hermanos del sur claman ya no más bloqueos, quieren trabajar para reactivar sus economías", dijo.

Sobre Asamblea Constituyente

En otro momento, Dina Boluarte consideró que la solicitud de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución Política también es un "pretexto" para "quebrantar la institucionalidad" en el país.

"Un tema de la Asamblea Constituyente y nueva Constitución no es de la noche a la mañana, es un trabajo que tiene que hacer la misma población. No corresponde a Dina Boluarte y no le corresponde al Ejecutivo. Los están engañando cuando les dicen que es Dina Boluarte que tiene que resolver ese tema", agregó.