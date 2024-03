Dina Boluarte "no tenía ni para el marciano" en campaña de 2021, asegura Henry Shimabukuro

El empresario Henry Shimabukuro se pronunció sobre las acusaciones contra la presidenta Dina Boluarte por sus relojes Rolex y recordó que cuando la mandataria se encontraba en campaña electoral en 2021, "no tenía ni para el marciano".

Según indicó, la situación de la hoy jefa de Estado era muy diferente en dicho periodo, ya que recurría a sus hombres de confianza, como Maritza Sánchez y Víctor Torres, cuando necesitaba apoyo en "gastos diarios".

"La carencia que tenía Dina Boluarte era bastante grande, no solamente en el tema partidario, en el tema interno también. Algunas cosas que necesitaba, hacía el pedido a Víctor Torres, a su hermano, a la señora Maritza o a mí. Cosas pequeñas, gastos diarios", declaró en Panamericana.

De hecho, Henry Shimabukuro dio mayores detalles sobre los accesorios de la presidenta y señaló que el reloj que usaba en 2021 tenía un costo aproximado de s/ 20.

Del mismo modo, el empresario dejó en claro que todos los aportes que realizó a la campaña de 2021 de Dina Boluarte fueron bancarizados. Incluso, asegura que existía un cuaderno donde se tenía registro de sus datos personales, así como también las entregas que hacía para la hoy presidenta.

"Legalmente. Todo ha sido bancarizado, ya se ha demostrado. Todos los aportes y todo lo que yo he ayudado iba apuntado en un cuaderno. Ponían mi número de DNI, mi nombre completo y lo que yo entregaba", aseveró.

Cabe decir que Henry Shimabukuro no ha sido la única persona de confianza de Dina Boluarte en referirse a la situación de la mandataria.

En diálogo con Exitosa, Maritza Sánchez, excolaboradora de la jefa de Estado, señaló que la presidenta ya había mostrado una "inclinación por cosas materiales" pese a aún no contar con relojes Rolex.

"No usó ningún reloj o pulsera pero sí consultaba por marcas. Una vez manifestó que estaba acostumbrándose al carro de Henry Shimabukuro, ya manifestaba una inclinación a las cosas materiales pero ella no tenía puesto nada. No tenía puesto ni una sortija. Tenía siempre dos aritos plateados, argollitas y una cadenita de bisutería que tampoco era oro", declaró para nuestra medio.