Dina Boluarte podría afrontar cargos por falsedad genérica, advierte abogado: "Es el delito más grave"

El abogado Benji Espinoza se pronunció respecto al nuevo cuestionamiento contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco del caso Mario Cabani y sus revelaciones. Sobre ello, precisó que la Fiscalía de la Nación podría investigarla por presunta falsedad genérica.

Complicada situación para Boluarte

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el letrado consideró que la carta notarial remitida por el cirujano Mario Cabani hacia Boluarte, efectivamente complicaría la situación de la mandataria a quien se le imputa presunta omisión de funciones y abandono de cargo.

"Sí podría sumarse la falsedad genérica que, básicamente significa faltar a la verdad intencionalmente porque recordemos que la presidenta hizo una afirmación concluyente, lo que dijo es: 'Yo no me he hecho cirugía estética'. ", dijo a Canal N.

De tal modo, Espinoza se refirió a la pericia grafo-técnica solicitada por la Clínica Cabani al experto Julio Espejo Quevedo, perito judicial desde 2008. El análisis comparó la firma del decreto con las estampadas por Boluarte ante la Fiscal de la Nación en su declaración del 13 de enero y se concluyó que la firma cuestionada no proviene del puño gráfico de la presidenta.

Fiscalía debe realizar peritaje oficial

En tal sentido, el abogado Benji Espinoza cuestionó que la Fiscalía de la Nación no haya solicitado un peritaje oficial hasta el momento. Según precisó, dicha omisión representaría una deficiencia en la investigación.

Además, indicó que la Fiscalía tiene la posibilidad de tomar en cuenta o no la pericia solicitada por la Clínica Cabani; ello, luego de haber analizado no solo las conclusiones periciales, sino el método utilizado por el perito, su trayectoria y si sus operaciones periciales son correctas. "Pueden ser utilizados o no por cualquier parte", dijo.

Asimismo, subrayó que la Boluarte Zegarra podría ser llamada nuevamente a la Fiscalía para brindar sus declaraciones ante los últimos acontecimientos. En esa línea, precisó que Cabani debería tener las declaraciones de Patricia Muriano y un guardia, personas que estuvieron con la presidenta durante el postoperatorio.

"(¿De qué tipo de pena estaríamos hablando?) Se tendrían que sumar porque las penas son bajas, pero podrían superar los 5 años en una suma. En este caso, la falsedad genérica (es el delito más grave), es un delito contra la fe pública que podría alcanzar los 3 años", enfatizó Espinoza.

